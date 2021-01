Burgemeester Broertjes over lockdown-demonstratie: "Geen verkeerd beeld afgeven"

HILVERSUM - Op het Marktplein in Hilversum staat zondag een demonstratie tegen de lockdown en de coronamaatregelen gepland. De verwachting is dat er 500 tot 800 mensen op af zullen komen. De gemeente heeft toestemming gegeven voor de demonstratie. Burgemeester Pieter Broertjes zei vanochtend bij NH Radio dat er 'strikte richtlijnen' zijn afgesproken met de organisatie. "Het is een demonstratie, het is niet de bedoeling dat het een festival wordt."

Een maand geleden verbood burgemeester Broertjes nog een lockdown-demonstratie. "Vorige keer was er een locatie in Hilversum die ik niet geschikt vond", zegt burgemeester Broertjes hierover. "Nu hebben we wel een geschikte locatie gevonden: het Marktplein. Het is op zondag, dus dan is het plein niet bezet door de markt."

Met de organisatie van de demonstratie, Nederland in opstand, heeft de gemeente strikte richtlijnen afgesproken. Zo mag er geen muziek zijn en moeten mensen anderhalvemeter afstand houden. "De normale regels gelden ook voor deze groep mensen", zegt Broertjes. "Het is een demonstratie. Het is niet de bedoeling dat het een festival wordt. Daar is het absoluut de tijd niet voor, we zitten diep in de lockdown."

Lastig dilemma

De burgemeester noemt het doorgaan van de demonstratie een 'lastig dilemma'. "Ik vind het in deze tijd van de diepe lockdown eigenlijk een heel lastig signaal. Maar goed, als wij het eens zijn over de strikte richtlijnen die we hebben afgesproken, dan moeten we het doen. En we zitten er bovenop. Als mensen zich er niet aan houden, dan is het jammer."

De organisatie zet zelf ook een eigen ordedienst in. Zo'n twintig man zullen in de gaten houden of mensen de regels naleven. Volgens de organisatoren zullen er 500 tot 800 zondag naar Hilversum komen. Dat aantal ligt volgens burgemeester Broertjes iets lager. "Wij krijgen iets minder signalen. Op het Marktplein kunnen 500 mensen. Als het er meer worden moeten we uitwijken naar een tweede locatie, maar ik ga er niet van uit dat het nodig is."

Contact met Haarlem

Bij een demonstratie tegen de coronamaatregelen in Haarlem ging het afgelopen zondag mis. Demonstranten hielden daar geen afstand. De gemeenteraad van Haarlem was zwaar teleurgesteld in het optreden van burgemeester Jos Wienen.

Burgemeester Broertjes heeft contact gehad met zijn Haarlemse collega. "We willen geen verkeerd beeld afgeven, zoals in Haarlem is gebeurd", zegt hij. "Het is ook voortschrijdend inzicht, we leren van elkaar. Ik begrijp dat ze volgende week naar Amsterdam gaan, dus ik heb ook contact met burgemeester Femke Halsema hierover."

Voor aanstaande zondag vertrouwt de burgemeester erop dat de demonstratie goed zal verlopen. "Recht op demonstreren is een groot goed in Nederland, dus daar moet je serieus mee omgaan", aldus Broertjes. "Ik ga ervan uit dat we het tot een goed einde kunnen brengen."

Bekijk hieronder het hele gesprek.