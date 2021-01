Amsterdamse driehoek wil geen softdrugsverkoop meer aan toeristen

Nu zijn er nog 166 coffeeshops (20 jaar geleden nog 283) in Amsterdam, maar uit het gepresenteerde onderzoek blijkt dat er in 2025 rond de 70 coffeeshops zouden moeten zijn om de lokale markt te voorzien van softdrugs. Die coffeeshops mogen dan niet allemaal van grote ketens zijn en krijgen een Amsterdams coffeeshopkeurmerk. De zaken die zo'n keurmerk hebben mogen dan een grotere handelsvoorraad in huis hebben.

Naast het verminderen van het drugstoerisme is de aanpak ook bedoeld om het cannabisgebruik onder jongeren terug te dringen en de softdrugsmarkt te beschermen tegen de negatieve effecten van de handel in harddrugs.

Bijzonder is dus dat buitenlandse toeristen hun wiet en hasj dus niet meer in de coffeeshop zouden kunnen kopen. Al eerder werd het I-criterium overwogen, bijvoorbeeld in de vorm van een wietpas, maar het werd tot nu toe niet ingevoerd. Of het er ook daadwerkelijk gaat komen moet nog verder worden uitgezocht, maar de driehoek zegt in de brief dat het 'haalbaar' geacht wordt.