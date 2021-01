Geen enkele gemeente in de Noordkop heeft al voldoende stembureauleden

NOORDKOP - Met nog iets meer dan twee maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen, moeten alle gemeenten in de Noordkop nog op zoek naar leden die de stembureaus bemannen. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Normaal gesproken zitten er op elk stembureau minimaal drie leden. Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart moet een extra lid aanwezig zijn om de coronamaatregelen te handhaven. Deze persoon moet onder meer controleren of er niet te veel mensen tegelijkertijd in het stembureau zijn en of de kiezers wel voldoende afstand houden.