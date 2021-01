LIVE NH Sport: SC Cambuur - FC Volendam en De Graafschap - Telstar

Vorig seizoen opende FC Volendam direct na de winterstop de aanval op de top door in Leeuwarden met 2-1 te winnen. Franco Antonucci en Derry John Murkin maakten destijds de doelpunten. De Belg is vanavond door een knieblessure niet inzetbaar. Murkin is na lange tijd weer terug in de selectie, maar begint op de bank.

Een overwinning is voor FC Volendam vooral goed voor het moreel. De ploeg van trainer Wim Jonk verloor de laatste twee competitiewedstrijden en heeft op de ranglijst inmiddels een achterstand van zestien punten op de nummer één.

SC Cambuur - FC Volendam is vanaf 21.00 live te horen bij NH Sport. Edward Dekker verzorgt het wedstrijdcommentaar.

