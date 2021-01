Zorgen bij scholieren: "Zonder coronamaatregelen krijg ik misschien een beter schooladvies"

De Amsterdamse Janna en Mica zitten in groep acht en volgen thuisonderwijs. Beiden vinden dat niet een heel groot probleem, maar ze vinden het wel oneerlijk dat sommige scholen kinderen wel naar school laten komen. "Ik vind dat de overheid moet zeggen, heel groep acht gaat naar school, of heel groep acht werkt thuis. Zodat het meer georganiseerd is, bijvoorbeeld ook bij scholen zoeken. En dat het voor iedereen even eerlijk is", zegt Mica.

Eigen invulling

In principe zijn de scholen sinds de lockdown gesloten, maar scholen mogen de deuren openen voor kwetsbare kinderen. En daar mag elke school zijn eigen invulling aan geven. Sommige basisscholen beschouwen kinderen uit groep acht als kwetsbaar en laten die dus op school les volgen.

Het is ook nog onduidelijk of en hoe de CITO-toets straks wordt gemaakt. "Ik had in groep zeven als voorlopig advies vmbo-t gekregen", vertelt Janna. "En dan nu vmbo-t / havo. En ik wil heel graag havo. Door de midden acht-CITO zou dat misschien kunnen lukken, alleen die gaat misschien niet meer door, door de quarantaine. Als ik naar school was gegaan zouden die toetsen sowieso doorgaan en zou ik misschien makkelijker op havo kunnen komen."