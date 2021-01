Gemeente komt kerstbomenverzamelaars tóch tegemoet

Alle inwoners van De Rijp hadden bijvoorbeeld wel een flyer in de brievenbus gekregen waarop stond dat kinderen weer bomen konden gaan verzamelen. Stadswerk 072 had via social media verspreid dat dat niet doorging, maar dat nieuws had lang niet iedereen bereikt.

Vergoeding

Stadswerk 072 laat vandaag weten dat kinderen die al zijn begonnen met verzamelen tóch hun kerstbomen in mogen leveren tegen betaling. Kinderen die meer dan 50 bomen hebben verzameld mogen contact opnemen met de gemeente, die de bomen dan op een afgesproken locatie komt ophalen.

Op sommige plekken zijn de kerstbomen al opgehaald. Ook die verzamelaars komen in aanmerking voor een vergoeding, als ze contact opnemen met Stadswerk.