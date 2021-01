Schaap Art verloor staart door loslopende hond: "Maat is vol, tijd voor boetes"

LAREN - Wie zijn hond weleens laat loslopen op de hei rond het Gooi, doet er verstandig aan even dubbel te checken of het mag. Boswachters van het Goois Natuurreservaat controleren deze dagen extra op ongehoorzame baasjes. Een van de aanleidingen: schaap Artemis, die na een hondenbeet zonder staart door het leven moet.

"Het ziet er een beetje gek uit zo zonder staart, maar het is wel een duidelijk bewijs van wat een hond kan aanrichten", vertelt herder Rozenn le Buhan. Inmiddels loopt Art, afkorting van Artemis, weer vrolijk in de kudde, maar eerst leek alles goed mis te gaan. "Als schapen tandenknarsen betekent dat dat ze heel veel pijn hebben. Dat tandenknarsen deed mij dan ook het meest dat ik dacht: 'jij hebt zoveel pijn'."

De wond die was ontstaan door de hondenbeet was flink gaan ontsteken, waarna amputatie van de staart de enige optie bleek. "Eigenlijk was zijn staart al helemaal dood", vertelt Rozenn. "De ontsteking had ook in het ruggenmerg kunnen schieten, dan was het waarschijnlijk klaar." Maar gelukkig knapt Art goed op na de amputatie.

Druk op natuurgebied

Voor het Goois Natuurreservaat zijn Arts verwondingen reden om strenger te zijn voor baasjes die hun hond los laten lopen. "Af en toe gaan we met elkaar een gebied in om die heide als het ware schoon te vegen. Iedereen krijgt dan een bekeuring om een signaal af te geven van: 'we nemen het echt serieus'", vertelt boswachter Mirjam de Hiep.

"De druk op het gebied neemt echt toe", gaat ze verder. "Wij zien bijvoorbeeld dat reeën in kleinere groepen zijn of zelfs verdwijnen uit dit gebied." Ook dat is volgens Mirjam deels te wijten aan loslopende honden. "Die gaan toch vaak struinen en schrikken daarmee wild af."

Bekijk hieronder een reportage over schaap Art. Tekst loopt door onder video.