Wat is het ware verhaal van de vluchtelingen Mohammed en Lyed?

AMSTELVEEN - Duizenden jongeren die ronddwalen door Europa verdwijnen van de radar en worden vermist. Journalist Tom Kleijn deed het afgelopen jaar onderzoek naar Mohammed en Lyed, twee jongens die in een pleeggezin werden geplaatst in Amstelveen en daarna spoorloos verdwenen . Tijdens het onderzoek krijgt Kleijn steeds meer twijfels over de achtergrond van de twee jongens, die op de vlucht zouden zijn vanwege de oorlog in Syrië. Hij maakte er een documentaire over.

In samenwerking met de onderzoeksredactie Pointer van omroep KRO-NCRV heeft Kleijn met name online onderzoek gedaan naar de twee jongens. Toen ze verdwenen waren ze 12 en 14 jaar oud.

Het lukt de documentairemakers met foto-analyses om het Facebookprofiel van Lyed te vinden. "Op Facebook kunnen we hem volgen, want hij is aan het reizen door Europa. (...) Er stonden ook foto's tussen dat ie een ijsje aan het eten is in het Stadshart in Amstelveen en dat hij op een bootje op een Amsterdamse gracht zit. Dan denk je: we hebben 'm!"