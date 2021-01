Testcapaciteit Gooise coronateststraten flink omhoog met opening nieuwe straat

De regio heeft nog steeds twee teststraten. Naast de nieuwe, grotere, teststraat op het Hilversumse Arenapark staat er ook nog eentje op de parkeerplaats van het Huizer zwembad Sijsjesberg.

Met de teststraat wordt de testcapaciteit van de Gooise GGD de komende tijd flink uitgebreid. Het aantal tests dat per dag afgenomen kan worden, stijgt vanaf vandaag naar 1.540 tests per dag. Dat is voorlopig ook ruim voldoende: de twee teststraten namen afgelopen week gemiddeld 860 tests per dag af.

Meer tests

Toch verwacht de GGD dat de vraag naar een coronatest de komende tijd weer toeneemt. Met het reguliere griepseizoen voor de deur, zullen naar verwachten meer mensen klachten krijgen die kunnen lijken op het coronavirus. Als het nodig is, kan er op de nieuwe locatie in Hilversum snel verder worden opgeschaald. Dat kan onder meer door extra testlijnen in te richten, maar ook door simpelweg langer open te blijven.

Een ander voordeel is dat de tests nu worden afgenomen in een grotere, meer afgesloten tent. De werkomstandigheden voor het testpersoneel worden daarmee beter. De tent is niet alleen warmer van binnen, maar er is bijvoorbeeld ook een aparte ruimte om even te eten of een bak koffie te halen.