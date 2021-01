Gooise gemeenten zoeken naar leden voor stembureaus, alleen Hilversum heeft er genoeg

Alleen Hilversum is één van de 52 gemeenten die genoeg stembureauleden en tellers ter beschikking hebben. Andere gemeenten zoeken nog naar stembureauleden voor de komende verkiezingen.

Normaal gesproken zitten er op elk stembureau minimaal drie leden. Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen moet er een extra lid aanwezig zijn om de coronamaatregelen te handhaven. Deze persoon moet onder meer controleren of er niet te veel mensen tegelijkertijd in het stembureau zijn en of de kiezers wel voldoende afstand houden.