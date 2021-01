Dronken Haarlemmer (50) rijdt overstekend meisje (7) ziekenhuis in

HAARLEM - Een Haarlemse automobilist heeft gisteren op een oversteekplaats van de Rijksstraatweg in Haarlem een 7-jarig meisje aangereden. Hij besloot snel zijn weg te vervolgen, maar werd ruim een uur later alsnog gespot. Uit een blaastest bleek dat hij te veel had gedronken.

Het meisje wilde rond 13.10 uur in het bijzijn van een ander meisje bij een oversteekplaats de Rijksstraatweg oversteken. Nadat ze het knopje van het voetgangerslicht hadden ingedrukt en het licht op groen was gesprongen, staken ze over.

Op dat moment kwam de 50-jarige Haarlemmer aangereden en raakte hij een van de meisjes. De man stapte uit, maar stapte al snel weer in, zonder zich over het meisje te ontfermen of zijn gegevens achter te laten.

Getuigen belden de hulpdiensten, die het meisje voor controle naar het ziekenhuis brachten. Ook gaven ze het signalement van de auto en bestuurder door aan de politie. Agenten troffen de auto aan in een parkeergarage aan het Soendaplein, maar de bestuurder was in geen velden of wegen te bekennen.

Rijbewijs ingenomen

Later die middag, rond 14.20, zagen agenten de auto rijden, hielden de bestuurder staande en lieten hem blazen. Uit die test bleek dat de man vijf keer meer had gedronken dan was toegestaan. Zijn rijbewijs is in beslag genomen.

Hoe het met het aangereden meisje gaat, is niet bekend.