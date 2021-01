Mark Laan na vroeg einde Dakarrally: "Ik kan niet wachten tot volgend jaar"

"De truck is één keer over de kop geslagen en is toen op zijn banden weer terechtgekomen. Het is ook niet een massa die zomaar stil staat, we rijden ongeveer 130 kilometer per uur en die truck weegt tien ton, dus ik ben blij dat ik alleen spierpijn heb. De coureur heeft een gebroken hand en gebroken ribben en de monteur heeft een gebroken sleutelbeen", vertelt hij.

Een lang verbindingsstuk van zeven kilometer met goed zicht had weinig problemen op moeten leveren, maar zorgde uiteindelijk toch voor de uitschakeling van het Firemen Dakarteam. "Er waren wel wat gevaren waar we van wisten, we moesten een paar keer omhoog en omlaag door de duinen maar de afstap van anderhalve meter waar het mis is gegaan heeft waarschijnlijk niet in het roadboek gestaan", vertelt Mark vanuit Saoedi-Arabië.

"Als het kon zou ik morgen zo weer instappen, ik ben ook wel eens in andere raceklasses gecrasht en ook toen ben ik weer verder gegaan, het is topsport en dat hoort erbij. Een schaatser stopt ook niet als hij valt", vertelt Laan. Het was voor Mark de eerste keer dat hij meedeed als navigator en dus waren de verwachtingen hoog. Ondanks de vroege uitvalbeurt heeft de Dakar toch aan zijn verwachtingen voldaan. "Het is echt een leuke sport en tevens een grote uitdaging, ik kan niet wachten tot volgend jaar", vertelt Laan opgewekt.

Top 10

"Dit is zeker niet hoe ik had gewild dat het zou eindigen. We zaten er echt lekker in en pendelden eigenlijk tussen de zevende en twaalfde plaats", vertelt Mark verder. Uiteindelijk eindigde ze de eerste dag door een aantal keer klem te rijden en een paar lekke banden op de negentiende plek maar op dag twee gingen ze letterlijk als de brandweer. "We zaten er zo lekker in dat we rond plek zeven á acht reden en zelfs de top in zicht hadden. Dat onze Dakar door zo'n afstap eindigt is gewoon ontzettend zonde, ik baal er echt enorm van."

Droom

"Twintig jaar geleden zei ik al eens gekscherend met een biertje op tegen mijn maten 'zullen we een keertje meedoen met de Dakarrally'. Als je dan twintig jaar later kijkt en je staat aan de start, dat is een droom die uitkomt. Dat is simpel", vertelt Laan trots. De belangrijkste les die hij heeft geleerd tijdens de Dakar is dat een roadboek er op papier toch iets anders uitziet dan in de praktijk. "Ik wil dus volgend jaar voor de Dakarrally meer het navigeren leren tijdens een andere race, zodat ik het daar in de praktijk nog wat meer kan leren", vertelt Laan.

"Wat mij het meest bij zal blijven?", herhaalt Mark de vraag. "Dat je duinen ziet waar je absoluut niet over heen kan lopen en dat zo'n truck van tien ton daar dan gewoon overheen komt. Dat is het meest indrukwekkende wat je kunt zien. Het klimduin in Schoorl is totaal geen match voor zo'n truck", sluit hij gepassioneerd af.