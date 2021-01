Ajacied Antony verkozen tot speler van de maand, Wijndal beste jongeling

AMSTERDAM - Ajacied Antony heeft de prijs gewonnen voor de beste speler van de maand december in de eredivisie. De Braziliaanse vleugelaanvaller is na Lassina Traoré en Davy Klaassen de derde opeenvolgende Ajacied die de prijs krijgt uitgereikt van de Eredivisie CV.

De twintigjarige Antony was in de maand december goed voor twee doelpunten en vier assists in de eredivisie. AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners en Feyenoord-keeper Nick Marsman werden respectievelijk tweede en derde in de verkiezing.

Wijndal

AZ-verdediger Owen Wijndal viel ook in de prijzen. Wijndal kreeg de trofee voor de beste speler van de maand onder de 21 jaar. Het is voor de vierde keer dat de linksback van AZ deze prijs in de wacht sleept.

De speler van de maand-verkiezing is een initiatief van de Eredivisie CV, waarbij op basis van verschillende statistieken een winnaar wordt gekozen.