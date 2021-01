Jansen is met AZ uit op eerherstel: "Laten zien hoe goed we zijn"

"We zijn uit op eerherstel", blikt Pascal Jansen vooruit op de tweede seizoenshelft. "Zorgen dat we de buitenwereld laten zien hoe goed we zijn."

PEC Zwolle

Tegenstander PEC Zwolle staat op de elfde plek en kende wisselde resultaten. "Het is een goed voetballende ploeg, maar ze staan iets onder hun kunnen." Eerder dit seizoen eindigde de wedstrijd in Alkmaar in een 1-1 gelijkspel. "Dat was onnodig en daar pakten we met Calvin Stengs ook de eerste rode kaart. We moeten nu zorgen dat we ons gaan herstellen."

Fitheid

"Zoals het er nu naar uit ziet verwachten we Bruno Martins Indi, Ron Vlaar en Jordy Clasie terug", vertelt Jansen over de fitheid van zijn selectie. "De blessures van Dani de Wit en Jonas Svensson gaan nog wat langer duren."

PEC Zwolle - AZ begint zaterdag om 20.00 uur.

Bekijk de video voor de hele voorbeschouwing met trainer Pascal Jansen.