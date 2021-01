Vaccinaties Zaans Medisch Centrum van start: "Geen consequenties bij weigering"

ZAANSTAD - Na Amsterdam is vandaag ook de rest van de provincie gestart met het vaccineren van zorgmedewerkers in het ziekenhuis. In Zaanstad is de opkomst groot en worden bijna alle 270 medewerkers gevaccineerd. 10 procent van het personeel zegt geen prik te willen.

In het restaurant van het Zaans Medisch Centrum (ZMC) staan de dokters en verpleegkundigen in de rij voor de vaccinatie tegen Covid-19. Dokter Muhammed Al-Dulaimy is verantwoordelijk voor de prikmarathon in het ziekenhuis. In het UMC Amsterdam zijn ze gisteren al begonnen met het vaccineren van de zorgmedewerkers. Al-Dulaimy: "We wilden het goed organiseren en niet iedereen werkte op woensdag", verklaart hij aan NH Nieuws. Volgens hem was er maar erg kort tijd om de gehele operatie te organiseren.

Geen prik

90 procent van de medewerkers die voor het vaccin in aanmerking komen hebben zich aangemeld. De overige 10 procent van het personeel wacht of wil nog geen prik. "Dat komt omdat ze zwanger zijn of medicijnen hebben die niet goed combineren met het vaccin", zegt Al-Dulaimy. Maar ook zijn er medewerkers die de prik nog niet aandurven omdat ze willen afwachten wat de bijwerkingen zijn. De prik is niet verplicht en het personeel hoeft geen reden op te geven waarom ze de vaccinatie weigeren. "Er zullen geen consequenties volgen bij de weigeraars ze kunnen gewoon aan het werk."

Het ziekenhuis benadrukt dat ze het medicijn vertrouwen. "Anders had ik hem zelf ook niet genomen", aldus Al-Dulaimy.