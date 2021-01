Amsterdamse Amerikanen ontzet over bestorming: "Een burgeroorlog zou niet gek zijn"

Hij was er speciaal voor gaan zitten, Rick Amado, Amsterdammer uit Amerika, met zijn dochter, op de bank. "Let op", had hij tegen haar gezegd, "dit wordt een historische avond." Hij had er nog speciaal voor gekozen om de live-feed te bekijken, zonder journalistiek commentaar. Om het tellen van de stemmen zo echt mogelijk mee te krijgen. Maar al snel werd duidelijk dat het buiten het gebouw waar de telling werd gehouden, het echte nieuws plaatsvond. Duizenden Trump-aanhangers waren bezig zich naar binnen te werken in het Capitool.

Voor Rick is het vooral een meevaller dat er bijna niks gebeurd is, binnen het gebouw. "Blijkbaar hadden ze geen plan, behalve te laten zien dat ze binnen konden komen." Ook voor Metz is het een opluchting dat het daarbij is gebleven. "Ze hadden het hele congres wel om kunnen leggen." Maar het is gebleven bij wat vernielingen. Ze denken allebei dat het aan het opvallend rustige politieoptreden te danken is dat er niet veel meer doden gevallen zijn.

The only way forward

Hoe nu verder? Dat is de grote vraag voor beide Amerikaanse Amsterdammers. Anne Louise is al aan de slag gegaan. " 80 miljoen mensen hebben op deze man gestemd. Ik voel mij als Amerikaan verplicht te begrijpen wat deze mensen bezielt om dit te doen. " Ze is lid geworden van een club die het doel heeft de kloof tussen democraten en Trump-stemmende Republikeinen te dichten. Er zijn sessies en seminars waar beide kanten hun verhaal vertellen, en daar luister ik naar. Ik investeer daar veel energie in, want het is the only way forward. "Ook Amado heeft oog en begrip voor de demonstranten. "Ze zijn het product van jarenlang verkeerd beleid en slecht onderwijs. Deze mensen voelen zich niet gezien. "

Metz: "Het is met de sociale media en alles heel erg makkelijk om heel extreem te worden in je blik hierop, op Trump zelf, en iedereen die Trump leuk vindt, op hem heeft gestemd, en daar wil ik heel bewust van wegstappen.