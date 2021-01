Veel enthousiasme voor Westfriese Gabberweek: "We hebben al 275 aanmeldingen binnen"

WEST-FRIESLAND - We zitten nu nog in een strenge lockdown, die misschien nog wel een aantal weken duurt. Maar dat houdt de organisatie van de Gabberweek niet tegen om een nieuwe editie van de populaire activiteitenweek in West-Friesland op poten te zetten. "Als je niks voorbereidt, dan weet je zeker dat er niks is", aldus organisator Wiebo Beenen.

Wiebo is het nieuwe jaar vol enthousiasme begonnen en heeft inmiddels een programma staan voor de Gabberweek die voor de voorjaarsvakantie gepland staat. "We hebben een programma in elkaar gezet, die lijkt op andere jaren. Wel zullen we meer rekening met elkaar moeten houden."

Corona zorgt voor veel onzekerheid bij organisatoren van evenementen, maar Wiebo laat zich niet zomaar uit het veld slaan. "We doen niets tegen beter weten in, maar zolang er afstand en mondkapje wordt gevraagd, dan kunnen we het door laten gaan."

Jeugd toe aan een verzetje

Wiebo is al jaren de drijvende kracht achter het jongerenwerk in de regio, en merkt ook dat door de strenge lockdown de jeugd zich moeilijk kan vermaken. "Je hoort veel over verveling", aldus Wiebo die met de Gabberweek een antwoord daarop probeert te geven.