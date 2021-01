Gooise gemeenten zijn straks minder kwijt voor samenwerking, wel gevolgen voor burger

Dat de bijdrage aan de samenwerking voor de Gooise gemeenten niet omhoog gaat, gebeurt nadat ze daar zelf toe verzocht hebben. Verschillende gemeenten zitten door uiteenlopende redenen in financieel waar weer en willen daarom niet meer geld hoeven betalen aan de regionale samenwerking.

De Regio Gooi en Vechtstreek moet vanaf volgend jaar meer kosten maken omdat onder meer de loonkosten voor medewerkers omhoog gaan en de materiële kosten stijgen. Dat gaat respectievelijk om 1,4 miljoen euro en bijna 350.000 euro. Die kosten worden normaal gesproken doorberekend aan de deelnemende gemeenten, maar niet niet. De regio haalt het bedrag uit haar eigen begroting.

Gevolgen door bezuinigingen

Dat besluit heeft echter wel gevolgen voor de burger. Meer kosten met minder inkomsten, betekent namelijk bezuinigen. "Helder is dat de bezuinigingsvoorstellen grote impact hebben op de dienstverlening aan inwoners of het wettelijk takenpakket van gemeenten", zo staat te lezen in de zogeheten Kaderbrief 2022, die vooruitloopt op de regionale begroting voor volgend jaar.

Wat de burgers precies gaan merken van de bezuinigingen is afwachten, omdat nog niet duidelijk is waar de regio op gaat bezuinigen. De Regio Gooi en Vechtstreek wil dat samen met de gemeenten gaan bespreken en bepalen. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat bijvoorbeeld de afvalstoffendienst van de GAD haar dienstverlening aan burgers moet versoberen, maar er zijn ook andere mogelijkheden te verzinnen.