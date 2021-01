Polderbaan Schiphol dertien weken dicht voor onderhoud; meer overlast verwacht

Na de periode van onderhoud aan de Polderbaan wordt nog geen maand later begonnen aan het onderhoud van de Zwanenburgbaan. Die onderhoudsperiode is wel een stuk korter (17 mei - 6 juni).

Door de sluiting van de Polderbaan gaat er mee gevlogen worden op de andere banen. Zo zal de Zwanenburgbaan (voor vliegtuigen die landen vanuit het noorden) de belangrijkste landingsbaan worden bij de juiste windrichting. Bij een noordenwind wordt er meer gestart vanaf de Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan. Nachtvluchten die normaal landen op de Polderbaan doen dat in de periode van onderhoud op de Zwanenburgbaan. Bij incidentele harde noordoostenwind kan ook de Kaagbaan gebruikt worden als startbaan.

Het onderhoud aan de Polderbaan duurt zo lang omdat er niet alleen een enorme hoeveelheid asfalt en 2100 baanlampen vervangen worden. Ook het Instrument Landing System (ILS) wordt vernieuwd. Met dat systeem worden vliegtuigen geholpen om in een geleidelijke hoek te dalen naar de landingsbaan.

