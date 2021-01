Omstanders helpen slachtoffer uit auto na ongeluk in Bussum

BUSSUM - Alerte omstanders hebben vanochtend in Bussum een vrouw uit haar auto gehaald na een ongeluk. De vrouw moest met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis.

De vrouw raakte gewond toen ze op de Ceintuurbaan in botsing kwam met een andere auto. Haar auto kwam na de botsing tegen een boom tot stilstand.

De omstanders konden de vrouw na het ongeluk in veiligheid brengen. Ambulancepersoneel nam de zorg voor de vrouw daarna over.

Flinke schade

Welke verwondingen de vrouw precies heeft is niet bekend. De bestuurder van de andere auto kwam met de schrik vrij. Ze is na het ongeluk nog wel nagekeken, maar bleek niet gewond geraakt. De schade aan de twee betrokken auto's was wel flink.

De Ceintuurbaan moest na het ongeluk even worden afgesloten voor de hulp aan de betrokkenen. Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog niet bekend.