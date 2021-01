Kantoor Omgevingsdienst komt in Wijk aan Zee: "Dáár zijn waar de meeste overlast is"

WIJK AAN ZEE - De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) opent een kantoor in sporthal De Moriaan in Wijk aan Zee. Het kantoor is bedoeld als thuisbasis voor de dienstdoende inspecteurs van de de milieudienst. Ook zullen er inloopspreekuren worden gehouden voor mensen uit de omgeving. Het hoofdkantoor van de dienst staat in Zaandam.

Het is niet toevallig dat voor Wijk aan Zee is gekozen als extra locatie. De badplaats ondervindt de meeste hinder van milieu-overlast door buurman Tata Steel. Erik Petit van het programmateam Tata Streel van de dienst: "We vinden het belangrijk dáár te zijn waar de overlast wordt ervaren. Doordat we in Wijk aan Zee zitten kunnen inspecteurs eerder op basis van eigen waarneming hinder ervaren en daar op acteren."

Inloopspreekuur

De omgevingsdienst streeft ernaar twee keer per week een inloopspreekuur te houden. De bedoelding is per 1 februari open te gaan, al houdt de dienst een slag om de arm vanwege de coronamaatregelen. De bestaande kanalen voor het melden van overslast (stofmelder.nl) en de stite van de ODNZKG blijven bestaan.