FC Volendam-trainer Wim Jonk sleutelt flink aan basisteam voor duel tegen koploper

Basisplaats El Azzouzi

Voorin staat Zakaria el Azzouzi voor het eerst sinds einds september weer aan de aftrap. Hij vormt de voorhoede met Samuel Mulattieri en Boy Deul er kort achter. Jonk wil de wijzigingen niet voor de camera bevestigen, maar dat is de conclusie op basis van de laatste training op donderdagochtend. "Gisteren (woensdag, red.) hebben we ook dingen getraind en hadden andere jongens een hesje aan. Je probeert dingen en daar ga je mee aan de slag. We hebben meer mogelijkheden."

Net als in het oefenduel enkele maanden geleden (0-4 winst) en de competiewedstrijd vorig jaar (1-2 winst) lijkt Jonk meer zekerheid in te willen bouwen. "Als het kan zullen we vooruit spelen, maar er zullen ook momenten zijn dat je naar achteren wordt gedrongen. We spelen tegen de beste ploeg, op dit moment zeker. Het zal op en neer gaan."