De Peiling: Een maand geen alcohol, iets voor jou?

NOORD-HOLLAND - De engelsen noemen het Dry January, in Nederland kennen we het als Ik Pas. Een maand geen alcohol drinken om te kijken wat dat met je doet. Iets jou?

De Britse arts David Nutt (69) onderzoekt al veertig jaar de medische gevolgen van alcoholgebruik. Zijn boodschap is dat drank de schadelijkste drug is in de westerse wereld. Een boodschap die bepaald niet met gejuich wordt ontvangen, want zo'n 90% van de volwassenen consumeert wel eens alcohol.

Volgens Nutt blijkt uit recent onderzoek dat elke mate van alcoholgebruik giftig is en dat de schade die het aanricht exponentieel toeneemt, met een verdubbeling per dosis.

Er bestaat geen veilige mate van drankgebruik, zeker niet waar het kanker betreft: alcohol is verantwoordelijk voor acht soorten kanker en de enige te voorkomen oorzaak van borstkanker.

IkPas

Er hebben zich al 31708 deelnemers aangemeld op de website van IkPas. De deelnemers doen het voor de uitdaging, een stukje bewustwording, een frisse start van het nieuwe jaar of voor hun gezondheid.

Het doel van IkPas is om je alcoholgebruik even op pauze te zetten, niet om voorgoed afscheid te nemen van je speciaalbiertje of dat goede glas wijn na een dag hard werken.

Voordelen

Even niet drinken maakt je bewust van vastgeroeste patronen, waardoor je wellicht andere keuzes gaat maken. Als je gewend bent om na een lange dag een glas wijn te nemen om te ontspannen, kan je nu op zoek gaan naar andere gezondere manieren om te ontspannen.

Misschien een blokje om, mediteren of een lekker kopje thee zetten. Meedoen aan IkPas biedt ook lichamelijke voordelen. 62% van de de deelnemers voelt zich fitter, 55% slaapt beter en 32% verliest gewicht.

Wat doe jij?

Iets voor jou een maand geen alcohol drinken? Of moet je er niet aan denken om je drankje te laten staan? We horen het graag van je!