Turnster Thorsdottir wil alleen naar Spelen met coach Kiens

"Het is met Patrick of niets", zei Thorsdottir in een reactie nadat duidelijk was geworden dat de turnbond KNGU in een online gesprek had medegedeeld dat er geen toekomst meer is voor trainer Patrick Kiens. De KNGU voert de druk op bij SV PAX Haarlemmermeer om afscheid te nemen van Kiens.

Kiens, die al sinds 2008 met Thorsdottir werkt, is door de KNGU in december bij de nationale vrouwenploeg aan de kant geschoven, omdat hij zich respectloos naar andere trainers zou hebben gedragen en slecht communiceert. Kiens bestrijdt dat ten zeerste.