Kleurrijke Lisa klaar met lockdown: "We hebben aanrakingen en gesprekken nodig"

ALKMAAR - Lisa Jumelet is een opvallende verschijning: haar huisje aan het Verdronkenoord in Alkmaar trekt veel bekijks en ook flanerend door de binnenstad geniet ze van de omkijkende en nafluitende mensen. Althans, dat dééd ze, want sinds door het coronavirus de straten verlaten zijn, gaat haar 'batterijtje' langzaam leeg. "De energie van mensen vult mijn hart en het is nu net alsof de stekker eruit is. Van mij mag de lockdown vandaag nog over zijn."

Dat Jumelet nu al maanden weinig mensen ziet, weinig wordt aangestaard en weinig reacties krijgt, vindt ze moeilijk. "We hebben aanrakingen nodig, dansen; het lijkt wel alsof alles waar we blij van worden verboden wordt", vertelt ze.

"Ik merk dat ik soms moeite heb met blij opstaan", aldus Jumelet. De 66-jarige woont nu twee jaar op het Verdronkenoord in de binnenstad en zit eigenlijk altijd op haar bank uit het raam te kijken - of ze (zoals ze het zelf noemt) flaneert buiten. "Heerlijk vind ik dat, mensen kijken, met ze op de foto, vragen beantwoorden."

Inmiddels heeft ze de pensioenleeftijd bereikt en is blij dat ze dit als vrouwelijke man mag gaan beleven. Ze hoopt niet dat de lockdown nog heel lang zal duren. "Ik merk op straat ook dat mensen een lege blik hebben, weinig contact zoeken, in hun bubbel zitten. Dat is gevaarlijk."

Jumelet werkte jarenlang in de transportsector: als Jan was hij kapitein in de scheepvaart, buschauffeur en had een baan bij de NS. "Maar ik voer ook op een rondvaartboot in Amsterdam, totdat de coronacrisis uitbrak."

Alkmaar is een regenbooggemeente en samen met GGD Hollands-Noorden is onderzocht hoe het hier is gesteld met de LHBTI-acceptatie. Daaruit kwam dat de overgrote meerderheid van de 4.728 ondervraagden het heel normaal vindt dat iemand op hetzelfde geslacht valt, transgender is of interseksueel zegt te zijn. Toch voorziet een kwart van de mensen een LHBTI'er in zijn of haar woonomgeving problemen met acceptatie.

Ervaring van Lisa Jumelet

Hoewel Jumelet zich niet in één van de 'letters' specifiek herkent, zou ze het begrijpen als buitenstaanders haar bijvoorbeeld als homo of lesbienne zien. "Ik ben een man, nog steeds, en ik val op vrouwen, nog steeds, en ik voel me heel vrouwelijk. Ik pas niet in een hokje, ik ben gewoon puur mezelf", legt ze uit. "Ik heb geen dubbelleven gehad, ik ben niet uit de kast gekomen, ik voelde me gewoon de eerste helft van mijn leven man en nu vrouw."

Ik vroeg haar hoe het volgens haar gesteld is met de LHBTI-acceptatie in haar buurt. "Ik word omarmd door Alkmaarders", reageerde ze daarop. "Ik krijg echt geen kritische reacties. Ik heb ook in Volendam gewoond en ook daar werd ik geaccepteerd."

Jumelet wil niet zeggen dat de regio Alkmaar qua tolerantie helemaal progressief is, maar denkt dat het afhangt van de persoon. "Het ligt eraan hoe je er zelf instaat. De energie die ik uitstraal, krijg ik altijd terug van mensen. En ja, mensen van alle leeftijden kijken me weleens na, of stellen vragen, maar dat vind ik helemaal niet erg. Ik beantwoord ze altijd."

Komende week spreekt Lisa Jumelet in op een belangrijke plek in Alkmaar. Daarover kan ze nu nog niet veel kwijt, maar ze zal het opnemen voor de vrouw.