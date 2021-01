Ajax verlengt contract met hoofdsponsor

AMSTERDAM - Ajax heeft een nieuwe deal gesloten met hoofdsponsor Ziggo. De Amsterdamse club meldt donderdagochtend dat de samenwerking met een jaar is verlengd tot medio 2023. Daarnaast is er de optie om verder te verlengen tot en met juni 2025.

Ziggo is al sinds januari 2015 hoofdsponsor van Ajax, toen het stokje werd overgenomen van Aegon. De sponsor zal zeker tot en met juni 2023 op het shirt van de hoofdmacht en het beloftenteam van Amsterdammers prijken.

"We zijn dankbaar dat Ziggo vertrouwen uitspreekt in onze samenwerking. Deze verlenging is een bevestiging van hun loyaliteit", zegt commercieel directeur Menno Geelen op de website van Ajax. "De manier waarop onze hoofdsponsor zich richting ons opstelt in deze lastige periode is bewonderenswaardig."