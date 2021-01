Restauratie VOC schip De Amsterdam vertraagd

De lockdown geeft de restauratieploeg meer tijd om de werkzaamheden nog grondiger uit te voeren. In die periode komen er toch geen bezoekers in het museum en wordt De Amsterdam dus ook niet echt gemist. Op de werf van Damen Shiprepair in Amsterdam-Noord wordt nu nog hard gewerkt boven de waterlijn. In het droogdok wordt het onderwaterschip hersteld en waterdicht gemaakt. Kieren worden gedicht en het schilderwerk wordt vernieuwd.

Puzzelen een plakken

De drie masten van de Amsterdam moesten ook vernieuwd worden. Een bedrijf dat normaal houten spanten maakt voor gebouwen, Heko spanten in Ede, heeft de techniek in huis om de masten te kunnen construeren. De masten worden samengesteld uit losse plankjes die aan elkaar worden gelijmd tot een dikke balk van tientallen meters lang. Om die balk te kunnen maken is dertig kubieke meter ruw materiaal nodig. Met een computer gestuurde freesrobot wordt de mast vervolgens tot op de millimeter nauwkeurig uit het blok hout gefreesd.

Technisch hoogstandje

Het maken van een mast is door de eeuwen heen een technisch hoogstandje geweest vertelt bouwtoezichthouder Henk de Boer, die het werk aan de masten in Ede komt bekijken. "In de middeleeuwen waren er oerbossen in Europa. Die bomen waren groot genoeg om er een mast uit één stuk van te kunnen maken. In de zestiende en zeventiende eeuw waren de oerbossen uitgeput en werden scheepsmasten samengesteld uit verschillende bomen, dat was toen top techniek", zegt de Boer.

De masten worden eind januari teruggeplaatst. In de loop van het voorjaar wordt de restauratie van De Amsterdam afgerond en kan ze weer terug naar haar ligplaats bij Het Scheepvaartmuseum.