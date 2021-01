Eerste prik in Rode Kruis Ziekenhuis is voor Evelien: "Ik voel me bevoorrecht"

BEVERWIJK - Evelien de Jong, werkzaam op de intensive care in het Rode Kruis Ziekenhuis, had vanmorgen de primeur. Als eerste van haar ongeveer tweehonderd collega's kreeg ze de prik met het coronavaccin. De prik was vroeg in de morgen, want het moest gebeuren voordat ze aan haar dienst begon.

En toen ging ze deze ochtend toch anders van start dan de afgelopen maanden. De prik geeft haar en haar collega's niet alleen bescherming tegen besmetting maar ook nieuwe moed. En dat is nodig. "Ja, want je merkt toch wel dat mensen een beetje uitgeput raken. Het is emotioneel zwaar werk, maar ook fysiek met alle beschermende kleding valt het niet altijd mee."

"Tuurlijk twijfelde ik ook even, maar ik ben me gaan inlezen"

Evelien zegt dat ze in het begin even heeft getwijfeld, maar door te lezen over de werking en eventuele bijwerkingen van het vaccin snel overtuigd was. "Mochten mensen twijfelen, dan is het goed dat ze zich erin verdiepen. Er is veel informatie over."

Meevaller

Net als eerder in het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum) ontdekten ook de collega's van het Rode Kruis Ziekenhuis dat, uit de aangeleverde flesjes van Pfizer/BioNTech met het coronavaccin, niet de voorspelde vijf maar zes injectie-doses kunnen worden gehaald. "Een meevaller", zei Peter van Barneveld, voorzitter van de raad van bestuur van het RKZ. "We hebben niet voldoende vaccins voor alle medewerkers in de Nederlandse gezondheidszorg. Dan is dit mooi nieuws."