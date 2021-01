Ajax neemt Haller over van West Ham United

Haller zette donderdagavond zijn handtekening onder een contract dat hem tot de zomer van 2025 aan Ajax bindt. De transfersom voor Haller is bepaald op twintig miljoen euro en het te betalen bedrag wordt over meerdere seizoenen verdeeld.

De belangstelling van Ajax in de 26-jarige Haller werd woensdagavond gemeld door het Franse dagblad L'Equipe en donderdagochtend ook door de Nederlandse media. Door de blessures van Klaas-Jan Huntelaar, Lassina Traoré en Brian Brobbey heeft Ajax-trainer Erik ten Hag voorin weinig opties meer over en daarom was Ajax op zoek naar een nieuwe aanvalsleider.

