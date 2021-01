'Ajax breekt transferrecord voor Sébastien Haller'

AMSTERDAM - Ajax staat op het punt Sébastien Haller over te nemen van West Ham United. De 26-jarige Frans-Ivoriaanse spits is persoonlijk al rond met de Amsterdammers, maar het is nog wachten op overeenstemming tussen de beide clubs. Naar verluidt is er zo'n 25 miljoen euro gemoeid met de transfer van de voormalige aanvaller van FC Utrecht.

De belangstelling van Ajax in Haller werd woensdagavond gemeld door het Franse dagblad L'Equipe en donderdagochtend ook door de Nederlandse media. Door de blessures van Klaas-Jan Huntelaar, Lassina Traoré en Brian Brobbey heeft Ajax-trainer Erik ten Hag voorin weinig opties meer en was Ajax op zoek naar een nieuwe aanvalsleider.

Als Ajax daadwerkelijk 25 miljoen euro betaalt voor Haller zou dit betekenen dat het transferrecord van de club wordt verbroken. Het huidige record is in handen van David Neres. In 2017 werd er 22 miljoen euro betaald voor de Braziliaanse vleugelspeler.

Nederlands verleden

Haller speelde tussen januari 2015 en de zomer van 2017 bij FC Utrecht. In die periode was Erik ten Hag nog de trainer in de Domstad. In 98 wedstrijden voor FC Utrecht scoorde Haller 51 keer.

Na FC Utrecht vertrok Haller naar Eintracht Frankfurt in de Duitse Bundesliga. Zijn prestaties hier leverde hem een transfer op naar de Premier League waar West Ham United 50 miljoen euro neertelde voor zijn diensten.

Indien de transfer van Haller naar Ajax snel rond komt kan de aanvaller eventueel zondag al in actie komen. Ajax speelt dan om 16.45 uur de topper in de eredivisie tegen PSV.