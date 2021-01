'Ajax bijna rond met West Ham over Sébastien Haller'

AMSTERDAM - Ajax staat op het punt Sébastien Haller over te nemen van West Ham United. De 26-jarige Frans-Ivoriaanse spits is persoonlijk al rond met de Amsterdammers, maar het is nog wachten op overeenstemming tussen de beide clubs. Naar verluidt is er zo'n 20 miljoen euro gemoeid met de transfer van de voormalige aanvaller van FC Utrecht.