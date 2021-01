Gestolen auto uitgebrand op Bussumse parkeerplaats

BUSSUM - Een auto is vanmorgen vroeg helemaal uitgebrand op een parkeerplaats aan de Bussumse Voormeulenweg. Na onderzoek bleek de auto als gestolen gesignaleerd te staan.

De autobrand werd vanmorgen rond 4.30 uur gemeld. Al snel sloegen de vlammen hoog uit de auto. De brandweer had een flinke klus aan het vuur en moest de auto deels slopen en openbreken om de vlammen onder controle te krijgen. De auto bleek niet meer te redden.

Bewoners van de straat werden wakker door de brand. De politie heeft vanmorgen in alle vroegte buurtonderzoek gedaan en meerdere bewoners gesproken.

De auto is na de brand weggesleept. De politie onderzoekt de zaak nog. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.