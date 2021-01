Overval op restaurant aan Ceintuurbaan in Amsterdam

De overvaller kwam de zaak, die alleen open is om eten af te halen, rond 22.20 uur binnen. Volgens een getuige was er geen cash geld in de zaak aanwezig. Toen dat duidelijk werd, is de man er zonder buit te voet vandoor gegaan. Hij is vermoedelijk naar het Sarphatipark gelopen.

De politie heeft het signalement van de overvaller via Burgernet verspreid. De overvaller is rond de 30 jaar oud, heeft een donkere huidskleur en draagt een blauwe jas en spijkerbroek. Wie hem ziet, wordt gevraagd 112 te bellen.

Eerder vanavond, om 18.30 uur, vond er ook een overval plaats op de Beukenweg in Oost. Ook het signalement van die overvaller werd verspreid, maar hij is niet meer aangetroffen.