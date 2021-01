Twee bewoners gewond bij woningoverval in Avenhorn

AVENHORN - Twee bewoners in Avenhorn zijn vannacht gewond geraakt tijdens een woningoverval aan Het Veer in Avenhorn.

De politie rukten massaal uit en zette een groot deel van de straat af met lint. De bewoners zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hun nu gaat is niet bekend.



Over de dader(s) is nog niets duidelijk. Forensische opsporing zal een uitgebreid onderzoek starten om een beter beeld te krijgen van wat er precies is gebeurd.