Schaatsclub in Wormer slijpt de ijzers al: "Alles staat klaar"

WORMER - De winter is voelbaar en dat zorgt voor kriebels bij de leden van de schaatsclub Nova Zembla in Wormer. De schaatsen worden geslepen en de ijsbaan in het weiland is gereed: "Nu moet het nog vriezen", lacht ijsmeester Peter Huber.

"Wij zijn er druk mee bezig", zegt hij. "Ik zorg voor het materiaal dat nodig is om de baan goed te krijgen. We zijn er klaar voor. We zitten op meer te wachten dan een beetje nachtvorst. Tussen de zes en acht graden 's nachts vriezen, en overdag rond een graad of -2, dat zou mooi zijn voor ons. Dan hebben we binnen drie dagen echt mooi ijs."

NH-weerman Jan Visser ziet het voorlopig nog niet zover komen. Volgende week verwacht hij zachter weer en dat blijft nog even zo. Huber raakt er niet door van slag, hij is het wachten gewend. Vorig jaar was er geen ijs, het jaar ervoor een paar dagen. En nu? "Nou, neem maar van mij aan… we gaan schaatsen dit jaar."

Lage Noren

Schaatsenslijper Klaas is al druk bezig met het slijpen van een paar lage Noren. "Dit zijn heerlijke schaatsen om te slijpen. Nog een beetje smeer erover, krijgen de mensen ze mooi mee. Het gaat erg goed, ze zijn al bijna scherp."

Huber heeft zijn ronde gelopen, de baan ligt er prima bij. "Alles staat klaar, maar wat doet corona? Dat is afwachten. Als er bijvoorbeeld volgende maand ijs is overleggen we met de gemeente wat de mogelijkheden zijn. Het is buiten, je moet niet in groepjes schaatsen, afstand houden… ik denk dat het moet kunnen", besluit Huber.

Mensen die hun schaatsen willen laten slijpen kunnen nu elke zaterdag terecht tussen 9.00 en 12.00 uur en elke woensdag tussen 13.00 en 16.00 uur.