Politie houdt 14-jarig meisje uit Purmerend aan voor steekpartij Almere

Maandag rond 18.55 uur belde een man vanuit een woning in de Muziekwijk in Almere dat hij gewond was en hulp nodig had. Het lijkt erop dat hij is gestoken met een scherp voorwerp. Hij was aanspreekbaar en werd meegenomen naar het ziekenhuis.

Die avond sprak de politie een aantal getuigen. Waarschijnlijk had het slachtoffer ruzie, waarna er gestoken werd.

Een 14-jarig meisje uit Purmerend is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid. Wat haar rol zou zijn, is nog niet duidelijk. De politie zegt dat ze nog niet klaar zijn met het onderzoek.