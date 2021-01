💉 Vanaf vandaag verlichting coronastress: prikken in hele regio van start

NOORD-HOLLAND - Het vaccineren kan vanaf vandaag in de hele provincie beginnen. Gisteren werd er al personeel van het Amsterdam UMC geprikt met het Pfizer/BioNTech-vaccin, vandaag volgt ook de rest van de provincie.

Ziekenhuizen lieten eerder weten blij te zijn met de beslissing om het acute zorgpersoneel eerder te vaccineren. "We zijn opgelucht dat de oproep van de ziekenhuizen gehoord is en dat de medewerkers in de frontlinie als eerste gevaccineerd worden", zei Rinske de Wit van de Noordwest Ziekenhuisgroep afgelopen zaterdag. De ziekenhuizen hopen dat het ziekteverzuim minder wordt. "Zoals bekend is de situatie in het ziekenhuis nijpend, mede door ziekteverzuim welke vaak corona-gerelateerd is", zei woordvoerder Niels Jansen van het OLVG in Amsterdam.

Als eerst wordt er alleen ziekenhuispersoneel ingeënt dat nodig is voor de acute zorg. Het gaan dan om personeel op de intensive care, de spoedeisende hulp en de verpleegafdelingen voor coronapatiënten. Het Amsterdam UMC heeft 5.000 vaccins geleverd gekregen en verdeeld deze over de ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland. Gisteren werd IC- verpleegkundige Carol als eerste van de provincie ingeënt. "Superfijn dat dit kan. We hopen dat er heel veel mensen gaan volgen en dat uiteindelijk de hele zorg gevaccineerd gaat worden", zei Carol toen. "Het valt erg mee, het was een goede prikker ook."

Bij de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar beginnen ze aan het eind van de middag met vaccineren. Ook op vrijdag en zaterdag zal er nog worden geprikt in Alkmaar. Op de Helderse vestiging wordt zaterdag begonnen.

In de Tergooi ziekenhuizen wordt ook vandaag met inenten gestart. De vaccins zijn gisteren aangekomen in het ziekenhuis. Tot en met zondag worden er 276 vaccins verdeeld. "Welke medewerkers nu het vaccin krijgen, wordt landelijk bepaald. Daarnaast kijken we natuurlijk wie er de komende maand daadwerkelijk ingeroosterd staat", zegt woordvoerder Wencke Fassbender.

In het Dijklander ziekenhuis in Purmerend worden de eerste medewerkers ook vandaag gevaccineerd. De vestiging in Hoorn moet wachten tot aankomende dinsdag. De ziekenhuisgroep heeft gisteren 440 vaccins ontvangen.

Eerder dan verwacht

Voor de ziekenhuizen zijn deze relatief kleine aantallen niet genoeg, er werken vaak duizenden mensen, maar ze zijn allemaal blij te kunnen beginnen. Het Zaans Medisch Centrum is er vandaag ook klaar voor, hoewel het twee dagen eerder begint dan verwacht."Hier hebben we zelf om gevraagd, om personeel op de acute afdelingen zo snel mogelijk te mogen prikken. We kregen van het weekend te horen dat het ook eerder zou lukken. Het is onverwachts, maar wij zijn er klaar voor", zei woordvoerder Jolande van de Walle eerder. De eerste vaccinatie wordt vandaag om 8.00 uur gezet.

Gelijktijdig begint het Rode Kruis Ziekenhuis met het vaccineren van de medewerkers. Vorige maand was er een opnamestop van nieuwe patiënten van de Intensive Care en het Brandwondencentrum. Dat gebeurde nadat er in totaal 15 medewerkers van het ziekenhuis besmet waren met het coronavirus.

Vrijwillig

Belangrijk om aan te geven is dat de vaccinaties geheel vrijwillig zijn, dit benadrukte Mark Kramer, lid van de raad van bestuur Amsterdam UMC en voorzitter van de Acute Zorg Regio Noord-Holland en Flevoland gisteren op NH Radio. "Je mag weigeren en het heeft ook geen invloed op je werkzaamheden, dus je hoeft niet bang te zijn dat je je baan kwijtraakt of dat je overgeplaatst wordt." Maar de bestuurder is blij om te merken dat veel van het personeel zich al heeft aangemeld. "Ik vind het echt een heel goed punt dat steeds meer medewerkers, vooral verpleegkundigen, ook echt bereid zijn om zich te laten vaccineren."

Iedereen die zich nu laat inenten, zal over drie weken een tweede prik moeten halen. Het Pfizer/BioNTech-vaccin geeft voldoende bescherming na twee inentingen. Het vaccin zou volgens de makers tot wel 95 procent effectief zijn tegen het coronavirus. Het vaccin werd op 21 december goedgekeurd door Europees Geneesmiddelenbureau EMA.