Eerste boot met vracht in IJmuiden, vervoerders kijken kat uit de boom

IJMUIDEN - Een primeurtje in IJmuiden woensdagochtend. Voor het eerst sinds de brexit vervoerde een schip van reder DFDS op de lijn Newcastle-IJmuiden ook vracht. De verwachting was dat dat wel eens rompslomp en vertragingen zou kunnen opleveren, maar dat viel erg mee. Sterker, het verliep soepeltjes.

Dankzij goede voorbereidingen stuitte de douane niet op onoverkomelijke problemen. Daar kwam nog eens bij dat de King Seayways van rederij DFDS maar voor eenderde gevuld was. Veel vervoerders kijken de kat uit de boom. Ze vrezen aanloopproblemen door de brexit en wachten nog even met het vervoeren van hun waar.

Rustig indribbelen

"Dat betekent dat het zeker nog drukker gaat worden in de loop van januari", zegt Wouter Vijfhuizen, manager bij de douane. "Maar voor nu is het prettig dat het rustig was. Daardoor kunnen we rustig indribbelen en dat is voor alle partijen goed."