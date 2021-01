Puppy Mila al zes dagen kwijt: "Hopen dat beloning mensen over de streep trekt"

Een paar mensen zijn nog achter Mila aangegaan, maar ze werd niet meer gevonden. De staffordpup is nu al zes dagen weg, maar het is volgens de vrijwilligers van Dogsearch nog niet te laat. "We zijn wel eens bezig met honden die een maand, twee maanden of zelfs drie maanden op straat lopen. Dit is natuurlijk een hele jonge pup, de verwachting is niet dat zij nog in haar eentje buiten op straat loopt", zegt Brenda Schoorstra van de organisatie.