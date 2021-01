Bewoners Villa Oki maken coronarap: "Hopelijk luistert Rutte hem ook"

Muziek maken doet Jordi al sinds zijn twaalfde. Op zijn kamer in Villa Oki heeft hij een grote pc staan met een speciaal muziekprogramma en een professionele microfoon. Toen een van de begeleiders aan Jordi vroeg of hij een workshop wilde geven over muziek, aarzelde hij geen moment. "Ik heb mijn mede-bewoners eerst uitgelegd hoe de maat en de lettergrepen precies werken op de muziek. Vervolgens zijn we over de tekst gaan nadenken en daar kwam al snel uit dat we wilde rappen over ons gevoel ten opzichte van corona".

Dat corona een inspiratiebron vormde voor het nummer, is niet zo gek. De bewoners hebben het best lastig met de lockdown: bezoek komt minder vaak langs en werk en dagbestedingen liggen veelal stil. "Je kon merken dat het humeur van iedereen wat minder werd door corona", aldus Jordi.

Meer hits

Het samen werken aan de coronarap zorgde voor veel afleiding en de bewoners hadden enorme lol in het opnemen van de videoclip. "Iedereen schreef een paar zinnetjes voor het nummer, dus we hebben het echt met z'n allen gemaakt", vertelt Jordi opgewekt. De coronarap wordt positief ontvangen en de Villa krijgt veel publiciteit nu.

Op de vraag wie de rap nou écht moet horen, weet bewoner Claire wel antwoord: "De minister-president natuurlijk! Hopelijk luistert Rutte hem ook. Dan weet hij hoe wij ons voelen over corona." Dat er een vervolg komt op het rapnummer is niet uitgesloten volgens bewoner Gwen: "Ik hoop dat we vaker nog muziek gaan maken, ik kan goed zingen en vind het onwijs leuk om te doen."