Hoogbejaarde Naardense (91) van duizenden euro's bestolen door nepagenten

De vrouw werd maandag rond 15.00 uur gebeld door een man die zich voordeed als medewerker van de politie. De 'agent' vroeg om haar bankgegevens, vanwege een zogenaamde aanhouding. Op het moment dat de vrouw nog aan de telefoon was, belde er een 'collega in burger' aan bij haar huis aan de Amersfoortsestraatweg. Deze man vertelde de vrouw dat ze haar pinpas op kwamen halen.

Nog dezelfde middag namen de twee daders duizenden euro's op van de rekening van de vrouw. Daarna stapte de vrouw naar de echte politie.

Zoektocht naar daders

De politie spreekt van een 'laffe daad' en laat weten op zoek te zijn naar de twee mannen. De man die bij de vrouw aanbelde was een witte jongeman. Hij had een mondkapje op, droeg nette kleding, had kort donker haar en een slank tot normaal postuur. De politie roept mensen die meer weten of die mogelijk iets gezien hebben op zich te melden.