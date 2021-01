Lampjesstoet op de Amsterdamse grachten: "Ik heb zelfs al applaus gehad"

De verlichte stoet vertrok om 17.00 uur vanaf het Oosterdok, via de Oudeschans de binnenstad in. Ingeborg zit in het laatste bootje en is een van de initiatiefnemers. "Wij zijn allemaal woonbootbewoners met een bijbootje. Normaal gaan we in januari het Amsterdam Light Festival varen, maar dat is er nu niet. Dus toen dachten we 'dan zijn we het zelf maar'. Dan zijn wij het Light Festival en dan komen we naar jullie toe."

Vooraan de stoet vaart Reinier Sijpkens met zijn kleine kerkorgel en trompet. Langs de kant wordt geklapt en gejuicht. Amsterdammers hangen uit de ramen of kijken geëmotioneerd toe, toch weet niet iedereen de bonte stoet te waarderen. Volgens Ingeborg is er één klacht binnengekomen. "Er had iemand gebeld over geluidsoverlast. En dat is dan vanwege dat muziekbootje voorop. Laten we maar denken dat er iemand was die niet zo'n goede dag had. Want voor de rest zie ik alleen maar blije gezichten."