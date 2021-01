Archeologiestudent Maaike (27) op zoek naar historie Hoogkarspelse wijk Reigersborg

Ondanks dat Maaike zelf geen binding heeft met het dorp, probeert ze zich op dit onontgonnen gebied wegwijs te maken in de geschiedenis van de toekomstige wijk. "Ik denk dat het van belang is om die 'diepe kaart' dus die laag van perceptie ook in kaart te brengen omdat dat vaak wordt vergeten", stelt de studente.

Het onderzoek doet ze in opdracht van ArcheoProjecten, die in zomer 2019 ook het archeologisch onderzoek in het gebied verrichte. Er werden toen bijzondere vondsten gedaan uit de Bronstijd. "Hoogkarspel was dermate belangrijk voor de archeologen, dat de cultuur van de bronstijdperiode de 'hoogkarspelcultuur' is gaan heten", aldus Nico Bregman van Stichting Historisch Archeologie Hoogkarpsel-Westwoud die ook betrokken is bij het onderzoek.

De straatnamen in de wijk krijgen dan ook niet voor niets een verwijzing naar het verre verleden. Zo wordt de hoofdweg in de wijk de 'Bronstijd' en kan er straks ook gewoond worden in straten als 'Kreekrug'en "Pad van Drechtje".

Verhalen

Twee weken lang gaat Maaike de straat op om haar enquête te verspreiden met als ultieme doel de verbinding te leggen tussen de mondelinge verhalen en het landschap. "Anekdotes, herinneringen of foto's is waar ik naar op zoek ben."

"De kaart die ik ga maken is allerminst statisch, maar juist in beweging en verandert, net zoals het landschap zelf dat doet", aldus Maaike. Ze hoopt dan ook haar resultaten zichtbaarheid te geven. "Ik hoop geweldige verhalen naar boven te kunnen halen voor educatieve doeleinden voor kinderen. Misschien wel in een tentoonstelling waar ook de nieuwe bewoners van de wijk kunnen komen kijken."