Gemeentehuis Beverwijk eerder dicht na dreigement verwarde man

BEVERWIJK - Het gemeentehuis van Beverwijk is vandaag eerder dichtgegaan omdat een verwarde man had gedreigd iets in het pand te doen. Het pand aan het Stationsplein werd vanaf 15.00 uur door de politie bewaakt, en er mocht enige tijd niemand naar buiten. Uiteindelijk is besloten alle aanwezige ambtenaren naar huis te sturen, en is de politie vertrokken.

De politie liet eerder vanmiddag weten dat zij 'via via' een tip hadden binnengekregen dat een verwarde man 'van alles en nog wat' van plan zou zijn in het gemeentehuis.

"De tip kwam via een omweg bij ons binnen", aldus de woordvoerder, die verder nog geen details wilde prijsgeven. Ook over de aard van het dreigement kon nog niets worden gemeld, al neemt de politie het zeer serieus.

"We nemen het zekere voor het onzekere, maar we hopen dat de man zo verward is dat hij niets doet, maar de kans is aanwezig dat er wel iets gebeurt."

'Man van buiten Beverwijk'

Een woordvoerder van de gemeente Beverwijk kan alleen aanvullen dat het om 'een man van buiten Beverwijk gaat' en het dreigement niet direct bij de gemeente is binnengekomen.