Teleurstelling bij kinderen in De Rijp: "We zouden geld krijgen per kerstboom"

DE RIJP - Beteuterde gezichten bij de grote hoop kerstbomen in De Rijp: kinderen die urenlang hebben gesleept, zagen gisteren hun langverwachte spaarcentje aan hun neus voorbij gaan. Stadswerk072 besloot de bomen in verband met de lockdown zélf op te halen. Die boodschap was niet bij iedereen doorgekomen. "Toen we het hoorden hadden we er al 188 opgehaald."

Deze jongens balen als een stekker - Tom Jurriaans / NH Nieuws

In Graft-De Rijp is het al jaren traditie: kinderen uit de dorpen komen bij je langs om je boom op te halen en daarvoor krijgen ze wat geld. Dit jaar wilde Stadswerk072 dit in heel Alkmaar doen en verstuurde dan ook, tegelijk met de jaarkalender, tienduizenden flyers met een belofte van 0,50 cent per boom.

Dit is de flyer waarop staat dat één boom 0,50 cent oplevert - Tom Jurriaans / NH Nieuws

Een groepje vrienden uit De Rijp was daarom dagen geleden al fanatiek bezig. Jelle, Darryl, Deon en Eli waren echt op kerstbomenjacht. "We hebben een platte kar geleend van de Rijper IJsclub en die stouwden we helemaal vol met bomen. Soms gingen er wel tien tegelijk op." Lockdown Alleen is een maand geleden door Stadswerk072 de beslissing genomen om de inzamelactie af te blazen en het centraal te regelen. "We wilden het risico op besmettingen zo klein mogelijk houden en als zelfs de basisscholen dicht zijn, kunnen wij niet allemaal kinderen dit laten doen", aldus directeur van de gemeentedienst Peter Mol tegen NH Nieuws. Hoewel dit nieuws door Stadswerk072 wel via de sociale media is verspreid heeft lang niet iedereen dat gelezen. De vriendengroep is dan ook teleurgesteld. "Ik vind het echt heel erg jammer", vertelt Jelle Zwaan. "We lopen nu 94 euro mis en ik wilde daar eigenlijk een nieuw trainingspak voor kopen." Gelukkig kwamen er gistermiddag Rijpers voorbij die de kinderen wel een zakcentje gaven. Tekst gaat door onder de video

Kinderen teleurgesteld in gemeente Alkmaar - NH Nieuws

Stadswerk072 ziet geen mogelijkheid om de teleurgestelde kinderen achteraf te belonen. "De één heeft er 160 opgehaald, de ander tien. Dat gaat echt niet. Maar we hopen dat we het volgend jaar wel weer kunnen organiseren." Deze hele week worden de kerstbomen in etappes, per wijk, opgehaald en naar een verwerker gebracht. Daar worden de bomen over een week versnipperd en verwerkt.