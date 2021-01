NL V Deze oplossing van Albert moet inhakende fietssturen in de stalling tegengaan

BLOEMENDAAL - Iedere uitvinder droomt ervan: een uitvinding die een groot probleem oplost. Albert Stamer in Bloemendaal gelooft heilig in zijn oplossing voor hinderlijke brede sturen in de fietsenstalling.

Slechts 70 procent van de fietsklemmen kan in de praktijk gebruikt worden omdat de fietssturen niet passen. De tussenliggende fietsklemmen blijven daarom vaak leeg. Fietsen worden buiten de stalling neergezet en eens in de zoveel tijd komt er een nieuwe stalling bij. Maar ook hier wordt het aantal fietsklemmen niet optimaal gebruikt.

NH / Pak an doen

Na jaren knutselen en met de hulp van een metaalbewerker heeft Albert een fietsstuur gemaakt dat met een simpele sleutel gedraaid kan worden, zodat de fiets zonder problemen in de stalling past. Het is een prototype dat met hulp van de Technische Universiteit in Delft geperfectioneerd moet worden. Bijkomend voordeel van Alberts uitvinding is dat de fiets minder aantrekkelijk is voor fietsendieven, want met een gedraaid stuur is het lastig fietsen. De uitvinding is voor Albert een levenswerk waar hij als 80-plusser zijn vele vrije tijd mee vult. Trots is hij ook en een bevlogen Albert wil het liefst iedereen overtuigen van zijn oplossing. En zo hoort het ook voor een uitvinder.

Hoewel Albert overtuigd is van zijn uitvinding, staan de fabrikanten nog niet in de rij om de 'draaisturen' in productie te nemen. Jammer, maar voor de uitvinder geen reden om zijn missie te staken. Als de studenten van de TU Delft zijn vinding kunnen verbeteren, zal het tij vast keren.

