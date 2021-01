NL V Yvonne kan niet naaien, maar koos toch voor een carrière in de mode

HEEMSTEDE - Naaien kan ze niet en ervaring in de modebranche heeft ze evenmin, maar toch heeft Yvonne Hubrechtse uit Heemstede gekozen voor een carrière in de mode. Met haar label 'Be Feminine' timmert ze flink aan de weg. Ze heeft inmiddels de juiste mensen om haar heen verzameld die wel patronen kunnen tekenen en jurken kunnen naaien. En eigenlijk verschilt dat niet zoveel met haar vorige baan als manager bij Albert Heijn.

Goedbetaald, waarbij ze 25 supermarkten onder haar hoede had. Maar het betekende ook dat ze veel tijd doorbracht in het distributiecentrum. En daar hoort werkkleding bij en schoenen met stalen neuzen. Maar als Yvonne 's avonds thuiskwam trok ze snel een jurk aan om zich weer helemaal vrouw te voelen. Als kostwinner voelde ze zich ook verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het huishouden met kinderen. Een hectische tijd waar ze een paar jaar geleden definitief een punt achter heeft gezet. Sindsdien is ze zelfstandig ondernemer en de baas over haar eigen leven en tijd. Zonder enige ervaring in de mode werkt ze nu gestaag aan haar eigen modelabel.

NH / Pak an doen

Het gaat niet vanzelf en fouten maken hoort erbij, maar met vallen en opstaan is Yvonne inmiddels zelfstandig ondernemer met een droom die werkelijkheid wordt. En vooral een blijer mens. Het atelier, in een statige villa bij het Vondelpark, is gevestigd dicht bij de doelgroep in Amsterdam-Zuid. Dat het tegen een zacht prijsje 'antikraak', gehuurd wordt, is vooral goed om de kosten laag te houden. Een jurk op maat is niet goedkoop, maar wel een geschenk en investering voor de vrouw met ambitie. O ja, en door de verticale 'lijnen' in de jurk lijk je nog slanker. En welke vrouw wil dat niet? Ondertussen droomt Yvonne van een eigen jurkenimperium met een groot atelier in het markante glazen gebouw van G-Star langs de A10 in Amsterdam. Moet het jeansmerk natuurlijk wel verhuizen!