Hoorns college wil toeristisch informatiepunt in voormalige vishandel

HOORN - Het is een bekend gebouw voor iedere Horinees of havenbezoeker: het iconische, ronde gebouw waar voorheen vishandel Parlevliet in gevestigd zat. Het Hoornse college ziet een nieuwe toekomst voor het gebouw en wil er een toeristisch informatiepunt in vestigen.

Bram Nijenhuis is intensief bij de haven betrokken vanuit zijn achtergrond als schipper op de bruine vloot, maar ook als ondernemer van De Watertaxi Hoorn, die toeristen vervoert naar het Oostereiland. Toen het gebouw in 2018 leeg kwam te staan, ontstond bij hem het idee voor een toeristisch punt.

"Ik ben op een terrasje gaan zitten met uitzicht op het gebouw en heb nagedacht hoe het kan bijdragen aan de haven. Ik zie een informatiepunt voor toeristen voor me, een centraal punt voor boekingen voor de bruine vloot, maar ook een havenwinkeltje of bijvoorbeeld fietsverhuur." Ook kan het gebouw volgens Nijenhuis een oplossing bieden in het tekort aan openbare toiletten.

Wie wordt de huurder?

Nijenhuis schoof aan bij de gemeente om mee te denken en ziet het plan helemaal zitten. In het collegevoorstel valt te lezen dat ook het Museum van de 20e eeuw, Maritiem Centrum Varend Erfgoed, Holland Boven Amsterdam, Globus en RTB Hoorn enthousiast zijn.

De gemeente Hoorn is eigenaar van het gebouw, maar in het collegevoorstel valt te lezen dat naar een huurder wordt gezocht. Nijenhuis werpt zich graag in deze rol, maar dat is nog niet vanzelfsprekend. "Ik heb begrepen dat er nu een inschrijving komt en dat het college zal bepalen wie de huurder zal worden."

De beoogde openingsdatum is maart 2021, maar voor die tijd moet de de vergunning op het pand nog gewijzigd worden en moet een uitbater gevonden worden.

'Wie de vis van de haven scheidt'

Niet iedereen is enthousiast over de mogelijke nieuwe bestemming voor het gebouw in de Hoornse haven. De Hoornse fracties HOP Hoorn en VOC Hoorn zijn teleurgesteld dat de gemeenteraad niet meegenomen wordt in dit besluit en vraagt het college om uitleg hierover.

Ook zeggen zij het jammer te vinden dat het gevoel van 'een visje in de haven halen' met dit plan dreigt te verdwijnen. Want 'wie vis van de haven scheidt, weet dat de stad daar onder lijdt’, verklaren de partijen. Het college vindt dat de vishandel aan de Korenmarkt voldoet aan deze vraag en ziet geen probleem in het veranderen van de bestemming.