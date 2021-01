Noord-Holland NL V Pak An Doen aflevering 16: Jurken op maat, vers gebrande koffie en een slimme vondst voor de fiets

NOORD-HOLLAND - Versgebrande koffie is tegenwoordig de gewoonste zaak van de wereld, maar al in 1994 zag Lammert Brouwers de mogelijkheden. In de Amsterdamse Van Baerlestraat startte hij de eerste koffie- en thee speciaalzaak van Nederland. 'Smaak op maat' is zijn motto en hij brandt en verkoopt eerlijke koffie rechtstreeks van de koffieboeren uit de hele wereld.

Dat ging niet vanzelf, want de grote koffiebranders wilden hun kennis niet delen. Maar Lammert zette door en vond zijn eigen weg. Tegenwoordig heeft hij een eigen koffiebranderij in Boesingheliede. Doorzetten is ook het motto van Yvonne Hubrechtse. Ze had een goede baan als manager bij Albert Heijn, maar voelde zich niet 'happy'. Ze bracht veel tijd door in het distributiecentrum en liep daar noodgedwongen rond in bedrijfskleding en schoenen met stalen neuzen: alles behalve vrouwelijk. Zodra ze thuis kwam, trok ze direct een jurk aan om zich weer vrouw te voelen. Ze was kostwinner, maar besloot een paar jaar geleden toch dat het anders moest.

Hoewel ze niet kon naaien, heeft ze nu een eigen modelabel en maakt ze jurken op maat. Ook vrouwen van boven de 30 hebben volgens Yvonne recht op een goedzittende jurk waarmee ze voor de dag kunnen komen. Albert Stamer geniet al jaren van zijn pensioen, maar kan niet stilzitten. Als hij op het station van Bloemendaal is, ziet hij tot zijn ergernis hoe een groot deel van de fietsenstalling ongebruikt blijft. In de praktijk blijkt het lastig om alle fietsen goed in de rekken te krijgen. Met name de brede sturen blijken niet te passen. Als uitvinder bedacht Albert een oplossing waardoor fietsen minder ruimte in beslag nemen in de stalling. Zijn uitvinding zorgt er bovendien voor dat het minder aantrekkelijk is om een fiets te stelen. Helaas staan de bedrijven nog niet in de rij om zijn product op de markt te brengen.

