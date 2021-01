HV Aalsmeer regelt zelf coronatests en kan als eerste weer trainen

"We moeten twee keer in de week testen en dan mogen we in groepsverband spelen", zegt Mike van der Laarse, voorzitter van Aalsmeer, tegen NH Sport. "Die sneltesten kunnen we inkopen bij het NOC*NSF en dat moeten de verenigingen zelf betalen. Dat hebben we allemaal gedaan, maar wij hebben de testen nog steeds niet. Terwijl bijvoorbeeld het korfbal wel alweer begonnen is."

"Wij hebben via ons netwerk wel testen kunnen krijgen, dus wij kunnen vanavond beginnen met trainen. Wij zijn daarmee de eerste ploeg in Nederland die weer gaat trainen. De jongens staan natuurlijk te trappelen om die bal weer in het net te gooien."

Volendam hoopt op volgende week

Voor Volendam is het afwachten op de tests vanuit NOC*NSF. "Wij hebben nooit begrepen dat wij mogelijkheden hadden om het anders te organiseren", vertelt algemeen manager Joost Ooms. "Wij begrepen dat we het allemaal via de protocollen van de bonden moesten doen. Blijkt dat Aalsmeer daar een omweg in heeft gevonden. Misschien hadden we het eerder kunnen doen, maar die vraag is nooit gesteld."

"Ik kan nu flink leren hoe zij het doen", doelt Ooms op Aalsmeer. "Ik heb ook contact met ze. Zij hebben het als heel veel werk beschouwd, maar ze zijn in ieder geval wel begonnen. Dat wij dan een of twee weken later beginnen, dat is dan maar zo." Ooms laat weten dat NOC*NSF deze week de coronatesten verwacht. "Wij hebben in ons hoofd dat we dan eind volgende week kunnen beginnen met trainen."

De handbalcompetitie kan waarschijnlijk in februari weer hervat worden.